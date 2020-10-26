Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! İşte tahminler
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı karar sonrası hızla yükselen altın fiyatları, haftanın ilk gününde yükselişini durdurdu. Serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatı 487 lira oldu.
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı karar sonrası hızla yükselen altın fiyatları, haftanın ilk gününde yükselişini durdurdu.
Serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatı 487 lira oldu. Çeyrek altın fiyatları da belli oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 789 lira, alış fiyatı ise 796 lira olarak fiyatlandı.
26 EKİM ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1.578.60 Lira
Satış: 1.593.00 Lira
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.157.30 Lira
Satış: 3.173.90 Lira
REŞAT ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.189.77 lira
Satış: 3.206.85
ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNLER
Gedik Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı: ABD teşvik paketine dair olası açıklamalar önemli olabilir. Ons altın için 1915$ ve 1924$ dirençlerinden sonra 1932$ direnci takip edilebilir. Aşağıda, 1897$ – 1889$ – 1879$ destekler.
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın teknik analizi: Ons altının güç kaybetmesine neden olurken beklentilerimize paralel olarak dün 1900 dolara doğru bir geri çekilme olduğunu gördük. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda aşağıda 1875 dolara kadar bir gevşeme olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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