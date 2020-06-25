Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.585,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 13:01
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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