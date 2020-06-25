Altın fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.585,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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