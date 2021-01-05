Altın fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.068,00 lira oldu.
Gram altın fiyatları bugün dolar kurunun gerilemesiyle birlikte değer kaybediyor. Gram altın fiyatları yüzde 0,27 değer kaybıyla 462 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 463,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 14:18 itibariyle 462,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.941 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
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