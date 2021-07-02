Altın fiyatlarında son durum (2 Temmuz)

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:18

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 450 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 498 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 116 milyon 711 bin 50,34 lira, işlem miktarı ise 234,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 152 milyon 957 bin 425,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 496.240,00 1.777,00

En Düşük 495.450,00 1.775,00

En Yüksek 499.500,00 1.784,50

Kapanış 498.000,00 1.784,10

Ağırlıklı Ortalama 497.923,68 1.779,25

Toplam İşlem Hacmi (TL) 116.711.050,34

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 234,82

Toplam İşlem Adedi 20