Altın'da son durum: Yatırımcının gözü ABD'den gelecek haberde

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:02

Altın, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Fed’in faiz patikasına dair yorumlarıyla istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise durulan Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarıyla beraber 496 TL civarında bulunuyor.

IMF, ABD’deki hükümet harcamalarının enflasyonu uzun vadeli hedefin üzerinde şekillenmeye zorlayacağını belirterek Fed’in 2022 yıl sonu ya da 2023 başı gibi faiz artırmasının gerekebileceğini söyledi.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayındaki istihdam artışı beklentileri aşarak 692 bin olurken, altın yatırımcıları ekonomik toparlanmayı anlayabilmek için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Doların kuvvetlenmesi sürerken tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş gerçekleşmedi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, cuma günü 1.143 seviyesinden 1.145 civarına tırmanırken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,46 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumdaydı. Nisan ve Mayıs’ı kazançla kapattıktan sonra Haziran ayını Kasım 2016’dan bu yana en büyük kayıpla kapatan ons altın, cuma günü 1.778 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL’ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Haftaya 500 TL’nin üzerinde başlayan gram altın cuma günü 496 TL’den işlem görüyor.