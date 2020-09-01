Altın fiyatlarında yükseliş hızlandı

01 Eylül 2020 Salı, 10:22

Altın fiyatlarının 2,000 dolara doğru yükselişi, dolardaki düşüş ve yatırımcıların dikkatlerini Fed yetkililerinden gelen açıklamalara çevirmeleri ile birlikte Eylül ayına sarktı.

Dolar göstergesi, Çin'in satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisinin tahminlerden iyi çıkmasının ardından Mayıs 2018'den beri en düşük seviyesine gerilerken, Asya hisse senetleri, ABD endeks vadelilerindeki gerilemeyi izleyerek hafifçe düştü. Konronavirüs yatırımcıların gündeminde halen en üst sıraları işgal ediyor. Hindistan hızla dünyada virüsün merkezi haline gelirken, AstraZeneca Plc ABD'de geliştirmekte olduğu aşısı için insanlar üzerinde geniş çaplı denemelere başlıyor.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD merkez bankacıları için oldukça yoğun bir haftanın açılışını yaptı. Clardia, Pazartesi günü yaptığı konuşmada, gelecekte bir dönem ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişin sınırlanmasına kapıyı açık bıraktı, ancak şimdi bunun ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti ve Fed'in negartif faize olan muhalefetini bir kez daha tekrarladı. Fed Guvernörü Lael Brainard Salı günü konuşma yapacak ve onu Çarşamba günü Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Perşembe günü Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın konuşmaları izleyecek.

Spot altın, önceki iki seansta yüzde 2 değer kazandıktan sonra yüzde 1 daha yükselerek Singapur saati ile 13:27'de 1,988 dolara tırmandı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 2 yükselerek ons başına 28.7147 dolara çıkarken, platin yüzde 1.8 ve paladyum yüzde 2 değer kazandı.

ABD para biriminin G-10 paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.4 geriledi.

Singapur'da SAV Markets baş stratejisti Shyam Devani, "Şimdi ay sonu artık geride kaldı ve mevcut trendler yeniden başlayabilir. Bunlardan biri zayıf dolar," dedi ve "Daha geniş çerçevede, küresel para arzındaki yoğun artış altını yukarı trendde tutuyor. 2,016 dolar seviyesinin yukarı yönde kırılması yukarı yönlü hareketi güçlendirecek ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini güçlü bir şekilde işaret edecektir" şeklinde görüş bildirdi.

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