Altın Güvercin’de heyecan başlıyor

04 Eylül 2020 Cuma, 08:32

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenecek 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. İbramaki Sanat Galerisi’nde “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli bir fotoğrafsergisi ile başlayacak olan yarışma kapsamında 5 Eylül’de sevilen pop müzik sanatçısı Berkay saat 21.00’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. Gelenekselleşen Onur Ödülü’nü bu yıl alacak olan ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin, 6 Eylül’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan final gecesinde sevilen şarkıları ile Kuşadalılarla buluşacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın en önemli marka organizasyonu olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı 6 yıllık aranın ardından ikinci kez yaşama geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Düzenlendiği yıllar boyunca kentimize büyük bir değer katmış ve tanıtımına büyük katkısunmuş Altın Güvercin Beste Yarışması’nı bu yıl pandemi koşullarına rağmen gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.