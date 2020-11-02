Altın haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 507,9 liradan işlem görüyor.
Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 507,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.400 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.883 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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