Altın İskender’i 'Identifying Features' aldı
61. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde Theo Angelopoulos adına verilen büyük ödül Altın İskender’i İspanya-Meksika yapımı "Identifying Feautures" aldı. Azra Deniz Okyay’ın yönettiği "Hayaletler" hem İnsan Hakları hem de Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar ödülünü kazandı.
"Identifying Features"
61. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde Theo Angelopoulos adına verilen büyük ödül Altın İskender’i (15.000 avro) Fernanda Valadez’in yönettiği "Identifying Features" adlı İspanya-Meksika yapımı aldı.
Jüri Özel ödülü Gümüş İskender (8.000 avro) Georgis Grigorakis’in çektiği "Digger"ın (Yunanistan-Fransa) oldu.
"Shorta"
En iyi yönetmen Bronz İskender (3.000 avro) ödülü, "Shorta"yı (Danimarka) ortaklaşa yöneten Andres Olhom ile Frederik Louis Hviid’e verildi.
En iyi oyuncular
"After Love"
En iyi kadın oyuncu ödülünü "After Love"daki (Aleem Khan/İngiltere) yorumuyla Joanna Scanlan aldı.
"Apples"
En iyi erkek oyuncu "Apples"taki (Christos Nikou/ Yunanistan-Polonya-Slovenya) performansıyla Aris Servetalis’in oldu.
En iyi sanatsal katkı ödülü
"Night of the Kings"
En iyi sanatsal katkı ödülü, "Night of the Kings"in (Fransa-Fildişi Sahili-Kanada-Senegal) yönetmeni Philippe Lacote’a verildi.
Meet the Neighbors ödülleri
"200 Meters"
Meet the Neighbors adlı yarışma bölümünde en iyi uzun Metraj Altın İskender ödülü (5.000 avro) "200 Meters"ın (Ameen Nayfeh/ Filistin-Ürdün-Katar-İtalya-İsveç) oldu.
"Should the Wind Drop"
Jüri Özel ödülü Gümüş İskender (3.000 avro) "Should the Wind Drop"a (Nora Martyrosian/ Fransa-Ermenistan-Belçika) verildi.
En iyi yönetmen seçilen Ameen Nayfeh (200 Meters) Bronz İskender ile ödüllendirildi.
"Spiral" "Luxor"
Jüri Özel ödülü "Spiral" (Cecilia Felmeri/Macaristan) ile "Luxor" (Zeina Durra/ Mısır-İngiltere) arasında paylaştırıldı.
Mermaid ödülü
"Days"
Mermaid ödülü, Tsai Ming Liang’ın yönettiği "Days"in oldu.
İnsan Hakları ödülü
Yunan Parlamentosu TV kanalının verdiği İnsan Hakları ödülü Azra Deniz Okyay’ın yönettiği "Hayaletler"e (Türkiye-Fransa-Katar) verildi.
ERT Televizyon Kanalı ödülleri
"Tailor"
Yunan TV Kanalı ERT, ulusal kategoride ödülü (3.000 avro) "Tailor"a (Sonia Liza Kenterman/ Yunanistan-Almanya-Belçika), Agro Lab- Works in Progress kategorisinde ödülü (2.000 avro) "18"e (Vassilis Douvlis/ Yunanistan) Verdi.
Yunan Film Merkezi ödülleri
Yunan Film Merkezi jürisi, "Digger"ı (Gregoris Grigorakis/ Yunanistan-Fransa) en iyi ilk film (5.000 avro) seçti.
"Kala Azar"
En iyi mekan ödülü (1.500 avro) "Kala Azar"ın ( Vassilis Dinopoulos/ Hollanda-Yunanistan) oldu.
J.F. Costopoulos ödülü
J.F. Costopoulos ödülü (3.000 avro) Gregoris Grigorakis’in yönettiği "Digger"ın oldu.
WIFT ödülü
"Hayaletler"
Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar ödülü WIFT, Azra Deniz Okyay’ın "Hayaletler" (Türkiye-Fransa-Katar) filmine verildi.
Gençlik ödülü
Selanik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi, "Digger"ı (Gregoris Grigorakis/Yunanistan-Fransa) en iyi film seçti.
"Tailor"a (Sonia Liza Kenterman/ Yunanistan-Almanya-Belçika) Jüri Özel ödülü verdi.
Fischer İzleyici ödülleri
"Digger"
Fischer’in sponsorluğunu üstlendiği İzleyici ödüllerini, uluslararası yarışma bölümünden "Digger" (Gregoris Grigorakis/ Yunanistan- Fransa) aldı.
"Vasy’s Odyssey"
Ulusal kategoride İzleyici, Michael Cacoyannis ödülünü Yunan Film Festivali 2020’de gösterilen "Vasy’s Odyssey"e (Vasilis Papatheocharis/İspanya) verdi.
"Shorta"yı (Andres Olhom, Frederik Louis Hviid/ Danimarka) en iyi film seçti.
Ulusal kategoride "Tailor"ı (Sonia Liza Kenterman/ Yunanistan-Almanya-Belçika) ödüllendirdi.
"Daniel 16"
Balkanlar’a Bakış bölümünde yer alan "Daniel 16" (Dimitris Koutsiabasakos/ Yunanistan) ile Open Horizons’daki "My Tender Matador"u (Rodrigo Sepulveda/ Şili-Arjantin-Meksika) en iyi film seçti.
"My Tender Matador"
80.000 izleyici ve sinema endüstrisinin profesyonelleri filmleri çevrimiçi seyrettiler, festivalin çevrimiçi etkinliklerine katıldılar.
Sergiler, görsel sanat etkinlikleri, sanat çalışmaları, video haritalamaları, Cam Ev enstalasyonu kenti canlandırdı, Selanik halkına sevinç ve umut verdi.
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