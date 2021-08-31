'Altın' operasyonu: 29 Gözaltı kararı
İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ‘altın’ operasyonunda 10 bin adet altın ele geçirildi. Operasyonda 29 kişi için de gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı.
Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yasa dışı üretilen altının kuyumcular vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, ve Kayseri’de belirlenen adreslere baskın yaptı.
'REŞAT', 'HAMİT', 'ATA'
55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şebeke üyesinden 24’ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 10 bin adet ’ata lira’, ’reşat altın’ ve ’hamit altının’ ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Cemil Çiçek: Yüce Divan’a Gitmeliydiler
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- Ferhan Şensoy'u yitirdik
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- Ev almak isteyenleri uyardı
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti