Soylu'nun hedefindeki Çalışkan hakkında Oktarcılar harekete geçti

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:09

Türkiye cemaatler ve terör örgütlerinin iç içe geçtiği bir dönem yaşadı. Ve hala yaşamaya devam ediyor.

Son olarak aralarında çok sayıda AKP’li ismin de yakın olduğu Adnan Oktar ve cemaatine İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde büyük bir operasyon düzenlenmişti. Operasyonun başında dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan vardı.

Operasyonun ardından Adnan Oktar ve müritlerine binlerce yıl hapis cezası verildi. Dava sürecinde ortaya çıkanlar ise Oktarcıların nasıl geniş bir ağa sahip olduğunu gözler önüne serdi.

OKTARCILARIN SOYLU’YA ATTIĞI MESAJLAR

Oktarcıların önde gelen isimlerinden Hüma Babuna’nın operasyonun yapıldığı sabah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya attığı mesaj bu ağı ortaya çıkardı. Öyle ki, gazeteci Hakan Erol, Turnike kitabında Oktar’ın villasına baskın yaptığında, Babuna’nın Soylu’ya “Süleyman Bey, bütün evlerimizde polis baskını var şu anda. Adnan Bey dahil” diye mesaj attığını yazmıştı.

Mesajlar sadece bundan ibaret değildi. Soylu’ya çok sayıda mesaj atılmıştı. Anlaşılıyordu ki Soylu’nun operasyondan haberi yoktu. Yani Soylu’nun adeta savaş içerisinde olduğu Mustafa Çalışkan operasyonu ondan habersiz yapmıştı.

OKTAR’DAN SOYLU’YA: “BEN SİZİ HEP ÖVDÜM”

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan da Oktar’ın Soylu’ya yazdığı mektuba köşesinde yer vermişti. Mektupta, “Ben sizi hep övdüm, hep korudum, hakkınızdaki dedikodulara anında cevap verdim.” deniyordu.

Ayrıca, Oktar davası duruşma tutanaklarında sanıklar Soylu’yu öven cümleler sarf etmişti.

Tüm bu tabloda Süleyman Soylu ile Mustafa Çalışkan arasındaki kavga daha da büyümüştü. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Çalışkan, gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar’a konuşmuş ve Soylu’yu hedef almıştı. Çalışkan, “Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım. Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız” demişti.

OKTARCILAR ÇALIŞKAN’I HEDEF ALDI

Ancak bu yaşananların ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. İçişleri Bakanı olan Soylu kendisine meydan okuyan ve Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Çalışkan hakkında bir adım at(a)madı.

Tüm bu yaşananlar gündemden düşmüşken, Adnan Oktar’ın müritleri bir kampanya başlattı. Twitter’dan Mustafa Çalışkan’ı hedef alan yüzlerce paylaşım yapıldı. Mustafa Çalışkan Twitter gündemine sokuldu.

Oktarcılar’ın paylaşımlarında, Soylu’nun hedefindeki Mustafa Çalışkan’ın operasyon sürecinde birçok aileyi “yok ettiği” söylendi.

Her şey bir nebze unutulmuşken ve Çalışkan hakkında Soylu’nun herhangi bir yaptırım uygulamadığı bir dönemde Oktarcıların paylaşımları akıllarda soru işareti yarattı.