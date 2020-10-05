Altın Portakal Film Festivali heyecanı tören ile başladı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer’in yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Ercan Kesal, Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, Cemre Ebuzziya, Müge Turan, Ömür Atay, Bingöl Elmas, Köken Ergun, Kurtuluş Özgen ve film ekipleri katıldı.

Yekta Kopan’ın sunuculuğunda gerçekleşen gecede Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve tüm hastalara şifa diledi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki afiş yüzü beyazperdede 60 yılını dolduran Fatma Girik, açılış gecesine salgın nedeniyle katılamadı. Girik, gönderdiği mesaj ile izleyicilere seslendi: “Antalya Film Festivali, Türkiye’nin en köklü ve en eski festivali. Afişlerinde olmak beni onurlandırıyor. Sinemaya adanmış bir hayat benimki. Bu adanmışlık içinde takdir görmek, en mutlu gülümsemelerime neden oluyor. İyi ki sinemamız iyi ki festivallerimiz var!”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan Zeynep Oral, içinde bulunduğumuz zor günlerde baş etmek zorunda olduğumuz tek virüsün Covid-19 olmadığına, şiddet, haksızlık, adaletsizlik ve anti laiklikle de mücadele edildiğine, sinemanın bu virüsleri alt edecek insanları yetiştirebileceğine vurgu yaptı.

Açılış töreni 1965 yılında düzenlenen ikinci Altın Portakal Film Festivali’nde Fatma Girik’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran, Atıf Yılmaz imzalı Türk sinemasının klasiklerinden “Keşanlı Ali Destanı” filminin gösterimiyle sona erdi.