Altın Portakal Film Festivali sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ye ulaşacak

24 Eylül 2020 Perşembe, 17:18

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin coşkusu ülke genelinde yaşanacak.

Farklı dönemlerde festivalde Altın Portakal kazanmış 6 filmlik bir seçki, sinema platformu MUBI iş birliğiyle tüm izleyicilere sunulacak.

MUBI üyelerince 3 Ekim-30 Kasım döneminde izlenebilecek filmler arasında Lütfi Ömer Akad'ın "Düğün", Yavuz Özkan'ın "Maden", Atıf Yılmaz'ın "Aaahh Belinda", Uğur Yücel'in "Yazı Tura", Ben Hopkins'in "Pazar: Bir Ticaret Masalı", Tolga Karaçelik'in "Sarmaşık" yer alacak.

ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU'NDA SANATÇILARLA SÖYLEŞİLER

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler, festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak.

Söyleşi programlarında oyuncu yönetmen senarist Ercan Kesal ile oyuncu eşi Nazan Kesal, "Aile boyu sinema" konusuyla etkinlikte yer alacak.

Yönetmen Kıvanç Sezer, "İlk filmimi nasıl çektim?", oyuncu Damla Sönmez, "Türkiye'de kadın oyuncu olmak", yönetmen senarist Pelin Esmer, "Belgeselden kurmacaya, kurmacadan belgesele", yönetmen yapımcı senarist ve akademisyen Emin Alper, "Hikayeden sinemaya", yönetmen senarist İlksen Başarır ve oyuncu Mert Fırat, "Birlikte film yapmak üzerine" başlıklı söyleşilerle sinemaseverlerin karşısında olacak.

250 ÖĞRENCİYE DERS

Festival kapsamında ikinci kez düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu, bu yıl 4-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Okula seçilen 250 öğrenci, yine sosyal medya hesaplarından derslere katılacak. Derslerde yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile "Film yapımında ana ekibi kurmak ve iletişim", senarist-yönetmen Atasay Koç ile "Senaristliğin sırrı", kurgucu Selda Taşkın ile "Temel kurgu", yapımcı Müge Büyüktalaş ile "Yapımcılık-bütçe oluşturma" konuları işlenecek.

Ayrıca, sinema yazarı Evrim Kaya ve festival danışmanı, sinema yazarı, akademisyen Ahmet Gürata ile "Film okuma" ve yönetmen, video sanatçısı Köken Ergun ile "Belgesele hazırlanma süreci" konularında da dersler düzenlenecek.