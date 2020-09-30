Altın ve dövizdeki vergi zammı geri çekildi

30 Eylül 2020 Çarşamba, 08:32

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre altın, dolar, Avro alımında uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı.

Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.



