Altın yine düştü: Çeyrek altın ne kadar? (26 Ağustos 2021 altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 480,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 482,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 480,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü güne taşımasının ardından 1.790 doların desteğinin de altına sarktı ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.786 dolardan alıcı buluyor.
FED ETKİLİ OLDU
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin likidite talebini yükselttiğini kaydederek, bu durumun da altın gibi likit varlıklarda baskıya neden olduğunu ifade etti.
ABD BÜYÜME VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin direnç, 1.770 doların destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
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