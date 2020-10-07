Altın yükselişte: İşte son rakamlar
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 470,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını da 3.201 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.891 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güçlenen dolar endeksiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.
Bununla birlikte artan belirsizlikler ve dolar endeksinde bugün yaşanan geri çekilmeyle altının ons fiyatının yukarı yönlü hareket ettiğini kaydeden analistler, ABD seçimlerine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.
Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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