Altıncı kurnazlığı: Kanadalı şirketin uzantısı, Emirdağ yaylalarında altın arıyor

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Afyonkarahisar’da bulunan Emirdağ yaylalarında, Kanadalı madencilik şirketi Eldorado Gold Corperation’ın Türkiye uzantısı olan TÜPRAG Metal Madencilik tarafından altın arama için ruhsat alınmış ve çalışmalara başlanmıştı. Konunun yargıya taşımasının ardından oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak şirket, ikinci bir ruhsat ile yürütmeyi durdurma kararı verilen alanın yakınındaki başka bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet’e konuşan Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu Sözcüsü Nurettin Yılmaz, mahkeme kararının tebliğ edilmesi ile birlikte bölgedeki çalışmaların 12 Kasım’da durdurulduğunu söyledi. Ancak Yılmaz, çalışmaların durdurulduğu bölgeye yakın olan ve “orman” statüsü olarak belirtilen bir alanda, söz konusu şirketin bir ruhsatı daha olduğunu ve orada çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, “Diyorlar ki ‘Siz yürütmeyi mera için aldınız. Biz ormanda arama yapacağız’” ifadelerini kullandı.

Bu bölgedeki arama çalışmalarına karşı da girişimlerde bulunduklarını aktaran Yılmaz, “Köylülere işin tehlikesini anlatmamız gerekiyor. ‘Çevreye bir zararımız yok, sizden işçi alacağız’ gibi altıncı propagandası devam ediyor. Her türlü kandırmacayı kullanıyorlar. Aslında halk duyarlı, fakat tavır koyacak insanlar, siyasi iradeden çekiniyor. Emirdağ Belediyesi’nden, il genel meclisinden, AKP örgütünden, sivil toplum kuruluşlarından hiç ses yok” dedi. Söz konusu bölgeden 20 ton altın çıkarılabileceği yönünde simülasyon yaptıklarını söyleyen Yılmaz, “20 ton altın için kazmaları gereken toprak, eğer bir metreden altın bulurlarsa 3.5 milyon metreküp, 2 metreyse 7 milyon metreküp demek. Aşağı doğru indikçe her defasında bir katlayın” ifadelerini kullandı.

BÖLGE YOK OLACAK

Şirketin, 20 ton altından 10-12 milyar lira kazanacağını ancak devlete ödeyeceği toplam miktarın 450 milyon lira olduğunu kaydeden Yılmaz, çalışmaların devam etmesi durumunda ortaya çıkacak zararları ise şöyle özetledi:

“Emirdağ’da 200 bin baş koyunumuz var. 100 bin başı yaylaya çıkıyor. 100 bin baş koyunun en az 50-60 bininin, gelecekte ise tamamının yayladan inmesi demek. Vatandaş bunları ovada beslemeye kalkarsa yılda en az 20 milyon lira ilave yem parası gelecek. Bölgede, o dağlardan beslenen göletler var. 15 bin dekar alan sulanıyor. Eğer o alanı kaybedersek yıllık 15 milyon lira kaybımız var. 60 bin koyun kaybı, yılda 100 bin kuzu kaybı demek. Üretim kaybımız olacak. Bu da yılda 2 milyar lira demek. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. İki tane sulama göleti yok olacak. 6-7 köyün içme suları bitecek. Kaybedeceğimiz derelerimizi, ileride siyanürden doğacak sağlık felaketini saymıyoruz bile. Bölgede hayvancılık ve tarım bitecek.”