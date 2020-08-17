Altında kusursuz fırtına! Fiyatlar daha da yükselecek

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:11

Credit Suisse, altın fiyatlarını rekor zirveye iten faktörlerin oluşturduğu "kusursuz fırtına"ya dikkat çekerek, gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 2.500 dolara yükseltti.

Banka analisti Fahad Tariq, hazırladığı notta, "Zayıflayan dolar, düşen ABD Hazine tahvil faizleri ve yaygın enflasyon beklentileri, tümü birden, altındaki yükselişi destekleyecek" dedi ve mücevher için altın talebinin de destek sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bankanın 2021 için önceki fiyat tahmini ons başına 1.800 dolar seviyesindeydi.

Altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmenin bir anlamda beklendiğini söyleyen Tariq, "Altın için orta vadeli görünümümüz yukarı yönlü kalmaya devam ediyor ve ideal bir set oluşturduğu görülen makroekonomik faktörler bunu destekliyor" şeklinde görüş bildirdi.

Credit Suisse, 2020 yılının kalan kısmı için altın fiyatlarının ortalama 2.000 dolar seviyesinde olmasını ve 2022 yılında ise 2021'e göre düşerek 2.200 dolar seviyesine gelmesini bekliyor.

Tariq, bankanın fiyat tahminleri için risklerin beklenenden güçlü ABD ekonomik toparlanması ve Fed'in olası şahin duruşu olabileceğini sözlerine ekledi.