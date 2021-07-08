Altında son durum: Fed tutanakları yatırımcıları üzdü

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:08

Altın, Fed tutanaklarında politika yapıcıların varlık alım programını azaltmak için ekonomik toparlanmaya işaret eden daha somut verilere ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında Asya işlemlerinde geriledi. Gram altın ise 500 TL sınırında bulunuyor.

Bazı Fed üyelerinin ekonominin hedeflerden hala oldukça uzak olduğunu vurguladığının belirtildiği tutanaklarda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğunun altı çizildi. Fed'in enflasyona yönelik risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmeye hazır olması gerektiği belirtildi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, temmuz başından bu yana kademeli bir düşüş ile yüzde 1,31’e gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Nisan ayı başından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Salı günü hızlı bir yükselişle 1.815 dolara tırmanan ons altın, sonrasında yeniden 1.800 doların altına geri çekilmişti. Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından çarşamba gününü 1.800 doların üzerinde kapatan ons altın, doların kuvvetlenmesiyle beraber perşembe günü 1.797 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Nisan ve mayısta küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yukarı yönlü hareketi takip ederek istikrarlı bir yükseliş kaydeden gram altın, haziran başında 527 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini görmüştü. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip eden gram altın, Haziran ortasından bu yana dar bir fiyat aralığında seyrediyor.