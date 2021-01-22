Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,7 liradan işlem görüyor. Gram altın 445 lira, çeyrek altın 719 lira, cumhuriyet altını 2.944 liradan satılıyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 444,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 lira, Cumhuriyet altını da 2.944 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.862 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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