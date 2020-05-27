Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:56

Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 380.500,00 1.735,00 En Düşük 371.850,00 1.700,00 En Yüksek 381.000,00 1.712,00 Kapanış 372.100,00 1.707,00 Ağırlıklı Ortalama 373.031,75 1.707,60 Toplam İşlem Hacmi (TL) 606.993.531,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.645,86

Toplam İşlem Adedi 59





