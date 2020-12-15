Altınordu zorlu virajlarda

15 Aralık 2020 Salı, 13:53

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun kupa sınavında as oyuncularını dinlendirip, yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Ligdeki zirve yarışını daha çok önemseyen tecrübeli teknik adamın, hafif sakatlıkları bulunan sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan'ın yanı sıra stoper Sinan, sağ kanat Ahmet İlhan gibi futbolcuları Konya'ya götürmeyip dinlendirmeyi planladığı belirtildi. Kırmızı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle sadece İstanbulspor maçının uzatma dakikalarında şans bulan stoper Yiğithan Güveli'nin kupada ilk kez 11'de yer alması bekleniyor.



