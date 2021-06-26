Altınordulu Yusuf Can'a Salzburg kancası
TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Yusuf Can Esendemir'i, Avusturya ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un transfer etmek istediği öğrenildi.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i Avusturya ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un takip ettiği öğrenildi.
Avusturya Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Salzburg'un, İzmir ekibiyle menajerler aracılığıyla dirsek temasında olduğu belirtildi.
Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper, geçen sezon 1'inci Lig'de 21 maçta görev alırken, 1 gol, 1 asistle oynadı. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Can'ın cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulacağı ifade edildi.
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