Altıok'tan Muharrem İnce'ye 'Madımak' tepkisi

05 Eylül 2020 Cumartesi, 22:06

Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' çerçevesinde Sivas'ta ilk adımı attı. Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli'ni ziyaret eden İnce, burada anı köşesine karanfil bırakmıştı.

Söz konusu anı köşesinde, 35 aydının öldürüldüğü Madımak Katliamı faillerinin de isimlerinin yer alması, daha önce tepkilere neden olmuştu. Babası şair Metin Altıok'u Madımak Katliamı'nda kaybeden CHP'li eski vekil Zeynep Altıok Akatlı, İnce'nin bu hareketini sosyal medya hesabı üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

İnce'yi işaret ederek, "Katillerin özel afla serbest kalmasına uzanan 27 yıllık adaletsizlik bu normalleştirmeden güç alıyor" diyen Altıok, "Sayın Muharrem İnce, Sivas’ta yıllardır katillerimizin adının kaldırılması için mücadele verdiğimiz 'sözde anı köşesi'ne karanfil koyarak 'memleket turuna' başlamış" dedi.

Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerine devam eden Zeynep Altıok, "Değişim ve adalet için siyasetin sıradanlıktan kurtulması gerek. Göstermelik simgesel bir ziyaret yerine neyle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde, neyle mücadele ettiğini bilerek mesaj veren topluma da örnek olacak bilinç ve farkındalık olmalı" açıklamasında bulundu.

Zeynep Altıok Akatlı, anı köşesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırganla mağdurun adını birlikte yazmak şuursuzluk ya da aymazlık değildir. Bu bilinçli yapılmış bir tercihtir. Meydan okumadır, gözdağı vermektir, kudret gösterisidir, vicdansızlıktır, hakarettir, saygısızlıktır" sözleriyle tepki göstermişti.