Altun duyurdu: 'Şeffaflık için' Kanal İstanbul sitesi kuruldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "şeffaflık için" kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunda rahatsızlıkla karşılanan ve bilim insanlarının yapılmaması yönünde sık sık açıklamalar yaptığı 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı, devlet ve kamu kurumlarının sahip olduğu web sitelerinde kullanılan '.gov' uzantılı kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu.
SİTEDE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ DE VAR
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul'un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi.
İletişim Başkanlığı tarafından açılan sitede İstanbul Boğazı'na dair bilgiler yer alıyor. Sitede, tarihte İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz'la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor.
İlgili Haberler
- The Guardian'dan dikkat çeken Kanal İstanbul haberi
- İBB: Kanal İstanbul temeli diye yapılacak otoyolun ihalesi bile farklı, 15 yıldır planlarda var
- Erdoğan'ın katılacağı temel atma alanına astılar: Ya Kanal ya İstanbul!
- CHP’li Ahmet Akın, 'Kanal İstanbul töreni, kamuoyu algısını yanıltmaya yönelik bir girişim'
- İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' tepkisi: Bir devlet projesi değildir
Video Haberler
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
- Vicdansızlığın görüntüleri! Engelli yurttaşlara darp
- İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
- Yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
- İstanbul'da kanlı gece! Kurşun yağdırdı
- Sosyal medyanın gündemine oturdu: Böyle bir dünya yok!
- 3 kişinin öldüğü feci kaza anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Feyza Altun istismarı ifşa etti
- Erdoğan'dan bakana tepki
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- İşte 2021 AKP Türkiye'si! Görüntüler bugün çekildi
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- Peker'den Soylu'nun yayınladığı fatura hakkında açıklama
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması