Altun duyurdu: 'Şeffaflık için' Kanal İstanbul sitesi kuruldu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunda rahatsızlıkla karşılanan ve bilim insanlarının yapılmaması yönünde sık sık açıklamalar yaptığı 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı, devlet ve kamu kurumlarının sahip olduğu web sitelerinde kullanılan '.gov' uzantılı kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu.

SİTEDE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ DE VAR

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul'un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından açılan sitede İstanbul Boğazı'na dair bilgiler yer alıyor. Sitede, tarihte İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz'la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor.