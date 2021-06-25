İBB: Kanal İstanbul temeli diye yapılacak otoyolun ihalesi bile farklı, 15 yıldır planlarda var
İBB’nin İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, yarın temel atma töreni yapılacak olan Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yarın temel atma töreni yapılacağı açıklanan Kanal İstanbul için İBB Başkanı İmamoğlu, “Kanal değil 15 yıl önce planlara giren otoyol köprüsü temeli” demişti. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postasına konuk olan İBB’nin İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “Bu Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü için elzem bir bağlantı yolu sadece” dedi.
"KANAL İSTANBUL İNŞAATI OLARAK ADLANDIRILMASI DOĞRU DEĞİL"
“Aslında bu köprünün Kanal İstanbul ile bağlantısı yok. Bu yol 2006 yılından beri çevre düzeni planlarında Sazlıdere'nin altından geçecek yol, planlara işlenmişti. 1/25000 ölçekli planlarda 2010 yılında yine bu planlar vardı ama Kanal İstanbul 2011 yılından sonra gündeme geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılması, 3’üncü köprünün yapılmasıyla birlikte bağlantı yolları da elzem oldu. Yapıldıktan sonra da 1, 2 ve 3’üncü bağlantı yolları da yapıldı bu son kısım 7 ve 8’inci kısım olarak da adlandırılıyor. Nakkaş yoluyla Başakşehir Olimpiyat stadının kuzeyinde kalıyor. Oradan Sultangazi'de yapılan tünellere bağlanacak bir yol projesidir. Bu yol projesinin ihalesi de farklı. Öyle ya da böyle yapılmak durumunda olan bir yol. Yarın da bunun temeli atılmış olacak. Ortada başka da bir proje olmadığı için Kanal İstanbul inşaatı olarak adlandırılması doğru değil.”
Kaynak: Sputnik Türkiye
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