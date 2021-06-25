İBB: Kanal İstanbul temeli diye yapılacak otoyolun ihalesi bile farklı, 15 yıldır planlarda var

"KANAL İSTANBUL İNŞAATI OLARAK ADLANDIRILMASI DOĞRU DEĞİL"



İşte Akgün’ün açıklamaları:

“Aslında bu köprünün Kanal İstanbul ile bağlantısı yok. Bu yol 2006 yılından beri çevre düzeni planlarında Sazlıdere'nin altından geçecek yol, planlara işlenmişti. 1/25000 ölçekli planlarda 2010 yılında yine bu planlar vardı ama Kanal İstanbul 2011 yılından sonra gündeme geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılması, 3’üncü köprünün yapılmasıyla birlikte bağlantı yolları da elzem oldu. Yapıldıktan sonra da 1, 2 ve 3’üncü bağlantı yolları da yapıldı bu son kısım 7 ve 8’inci kısım olarak da adlandırılıyor. Nakkaş yoluyla Başakşehir Olimpiyat stadının kuzeyinde kalıyor. Oradan Sultangazi'de yapılan tünellere bağlanacak bir yol projesidir. Bu yol projesinin ihalesi de farklı. Öyle ya da böyle yapılmak durumunda olan bir yol. Yarın da bunun temeli atılmış olacak. Ortada başka da bir proje olmadığı için Kanal İstanbul inşaatı olarak adlandırılması doğru değil.”

Kaynak: Sputnik Türkiye