The Guardian'dan dikkat çeken Kanal İstanbul haberi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:46

Gazetenin Türkiye muhabiri Bethan McKernan, "Türkiye gibi aşırı kutuplaşmış bir toplumda bile insanların çoğunun hemfikir olabildiği nadir konulardan biri şu: Karadeniz ile Marmara'yı birbirine bağlayan bir kanal inşa etmek delice bir fikir" yazdı.

Haberde Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar olduğu iddia edilse de Fransa'da yapılan bir konferansta maliyetin 65 milyar doları bulabileceğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. McKernan, projeye muhalefet arttıkça AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "daha kararlı" hale gelmeye başladığını ifade etti.

"YAPILMASI İMKANSIZ"

Rusya siyaseti uzmanı da olan gemi gözlemcisi Yörük Işık, haber için yaptığı değerlendirmede, "Bence aslında konuşmamız gereken kanalın kendisi değil; kanal fikri. Çünkü kanalın yapılması imkansız. Yakıtı inşaat çılgınlığı olan böyle bir hükümet için bile yapılması 20 yıl sürer ve süreç Marmara su havzasını tamamıyla yok eder" dedi.

Işık, "Aynı zamanda finansman bile yok. Türk bankaları bile sürdürülebilirlik ve çevre endişelerini dile getirerek elini sürmüyor. Sanki 19. yüzyıldan fırlamış bir fantazi projesi gibi geliyor kulağa. Artık bu tür inşaatlara gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bu kabusu ben hissediyorum. Çünkü onlarca brifing aldım. Marmara’yı yok eder demeyen gerçek bir bilim insanına rastlamadım” sözlerine de yer verildi.

İstanbul Politakalar Merkezi'nden Dr. Akgün İlhan da, "Kanalın yapılmasının sadece İstanbul'un değil, tüm Marmara bölgesinin ekosistemi ve toplumunda çok büyük ve geri çevirilemez ters etkileri olur" dedi.

Akgün ayrıca projenin yapılmasının İstanbul'u depremlere ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarına daha açık hale getireceğini dile getirdi.