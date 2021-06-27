Altun, Erdoğan'ın verdiği rakamı tutturmak için doları düşürdü

27 Haziran 2021 Pazar, 00:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi kapsamında Sazlıdere Köprüsü’nün Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Bugün kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul’a İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle, altı yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “şeffaflık” için “kanalistanbul.gov.tr” sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun'un tanıtımını yaptığı sitede, Kanal İstanbul projesinin maliyeti 75 milyar lira olduğu belirtildi. Erdoğan'ın kanal için açıkladığı maliyet 15 milyar dolar olunca, sitede değişiklik yapıldı.

Sitedeki değişikliğin ardından maliyet, "15 milyar dolar (75 milyar TL)" olarak değiştirildi.

Fakat sitede yayımlanan tarihte 15 milyar dolar 131 milyar TL'ye denk geliyordu.

