Altun, Erdoğan'ın verdiği rakamı tutturmak için doları düşürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin maliyetinin yaklaşık 15 milyar dolar (yaklaşık 131 milyar lira) olduğunu söyledi. Altun'un tanıtımını yaptığı sitede ise maliyet 75 milyar dolar olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi kapsamında Sazlıdere Köprüsü’nün Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Bugün kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul’a İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle, altı yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “şeffaflık” için “kanalistanbul.gov.tr” sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun'un tanıtımını yaptığı sitede, Kanal İstanbul projesinin maliyeti 75 milyar lira olduğu belirtildi. Erdoğan'ın kanal için açıkladığı maliyet 15 milyar dolar olunca, sitede değişiklik yapıldı.
Sitedeki değişikliğin ardından maliyet, "15 milyar dolar (75 milyar TL)" olarak değiştirildi.
Fakat sitede yayımlanan tarihte 15 milyar dolar 131 milyar TL'ye denk geliyordu.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a uyarı