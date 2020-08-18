Altun'dan 'Biden' açıklaması: Biliyorduk, sizi bekledik

18 Ağustos 2020 Salı, 13:21

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sözleriyle ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biden’ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz’ diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? "

NE OLMUŞTU?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, New York Times’a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı” ifadelerini kullanmıştı. Biden “Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” yorumunda da bulunmuştu.