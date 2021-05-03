Altun'dan Demirtaş'a sert sözler: "Aklı sıra tehdit ediyor"
Fahrettin Altun, Selahattin Demirtaş’a tepki gösterdi. Altun, “Bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altun, geçen günlerde TELE1'den Rojda Altıntaş'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın "Asıl Kobani davasını, bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz" sözlerine yanıt verdi.
Altun, 26 Nisan'da başlayan Kobani davası için "Kumpas" diyen Demirtaş'a “Bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış” diye seslendi. Altun, "Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak” ifadelerini kullandı.
Altun'un açıklamaları şöyle:
“6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.
S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.
Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."
“6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2021
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