Altyazı sinema dergisi, Onur Ayı’nı kutluyor
“Gökkuşağının Altında” başlıklı bir dosyayla Altyazı sinema dergisi, Onur Ayı’nı kutluyor.
Altyazı sinema dergisi, LGBTİ+’lara destek olmak için Onur Ayı olarak kutlanan haziran ayını “Gökkuşağının Altında” başlıklı bir dosyayla karşılıyor. Derginin haziran sayısı sinemanın başlangıcından günümüze, yeraltından ana akıma, kurmacadan deneysele, filmlerdeki LGBTİ+ görünürlüğünü araştıran, kuir bir sinemanın imkânlarını tartışan yazılardan oluşuyor.
“Gökkuşağının Altında” dosyası Hollywood’un erken dönemlerinin görece özgür ortamından LGBTİ+ anlatılarının kısmen yeraltına itildiği yıllara, kuir arayışlara giren filmlere, 90’ların “Yeni Kuir Sineması”na uzanıyor ve ortaya çok boyutlu bir tablo çıkarmaya çalışıyor. Altyazı’nın 208. sayısına altyazi.net/dergi adresi üzerinden erişmek mümkün.
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