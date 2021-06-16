Altyazı sinema dergisi, Onur Ayı’nı kutluyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Altyazı sinema dergisi, LGBTİ+’lara destek olmak için Onur Ayı olarak kutlanan haziran ayını “Gökkuşağının Altında” başlıklı bir dosyayla karşılıyor. Derginin haziran sayısı sinemanın başlangıcından günümüze, yeraltından ana akıma, kurmacadan deneysele, filmlerdeki LGBTİ+ görünürlüğünü araştıran, kuir bir sinemanın imkânlarını tartışan yazılardan oluşuyor.

“Gökkuşağının Altında” dosyası Hollywood’un erken dönemlerinin görece özgür ortamından LGBTİ+ anlatılarının kısmen yeraltına itildiği yıllara, kuir arayışlara giren filmlere, 90’ların “Yeni Kuir Sineması”na uzanıyor ve ortaya çok boyutlu bir tablo çıkarmaya çalışıyor. Altyazı’nın 208. sayısına altyazi.net/dergi adresi üzerinden erişmek mümkün.