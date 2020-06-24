Pera Film’den Onur Haftası’na özel film

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:41

Pera Film, koronavirüs önlemleri kapsamında film programlarını çevirimiçi olarak sunmaya devam ediyor. 26 Haziran günü, Onur Haftası kapsamında sunulacak olan "Çikolata Bebekler" aynı anda hem fantezi, hem trajedi, hem de komedi türleri arasında yer almayı başaran, ödüllü bir film. Üstelik, AIDS öykülerini konu alan birçok filmin tersine, eşcinsel beyaz erkeklerin çevresinde dolanmayı ve karakterlerine “kurban” damgası vurmayı reddediyor. Anlattığı kaotik hikâyeye ve göz alıcı drag queen’lerine uygun bir şekilde capcanlı ve coşku dolu bir tarza sahip olan "Çikolata Bebekler" 1997 yılındaki ilk gösteriminden bu yana izleyicileri güldürmeyi ve düşündürmeyi başarıyor.

"Çikolata Bebekler" 26 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında Pera Müzesi wb sitesinden çevirimiçi olarak izlenebilir.



