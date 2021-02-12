12 Şubat 2021 Cuma, 06:05

Altyazı Sinema Dergisi'nin şubat sayısı yayımlandı. Dergi, şubat sayısında sinemanın hafızayla ilişkisine odaklanıyor.

On iki inceleme yazısından oluşan dosya kapsamında Altyazı yazarları, sinema tarihinin

farklı dönemlerinden seçtikleri filmleri hatırlama, unutma, nostalji, travma, geçmişle yüzleşme gibi kavramlar çerçevesinde değerlendiriyor.

Altyazı’nın 204. sayısının kapağında, başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in paylaştığı “Sil Baştan”dan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) bir kare var.

2000’li yılların aşk acısı ve hafıza denilince akla ilk gelen filmlerinden biri olan Michel Gondry imzalı yapımı Erman Ata Uncu inceliyor.