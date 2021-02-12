Altyazı Sinema Dergisi'nin şubat sayısı yayımlandı
Altyazı Sinema Dergisi'nin şubat sayısı yayımlandı. 204. sayının kapağında, başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in paylaştığı "Sil Baştan"dan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) bir kare var.
Altyazı Sinema Dergisi'nin şubat sayısı yayımlandı. Dergi, şubat sayısında sinemanın hafızayla ilişkisine odaklanıyor.
On iki inceleme yazısından oluşan dosya kapsamında Altyazı yazarları, sinema tarihinin
farklı dönemlerinden seçtikleri filmleri hatırlama, unutma, nostalji, travma, geçmişle yüzleşme gibi kavramlar çerçevesinde değerlendiriyor.
Altyazı’nın 204. sayısının kapağında, başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in paylaştığı “Sil Baştan”dan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) bir kare var.
2000’li yılların aşk acısı ve hafıza denilince akla ilk gelen filmlerinden biri olan Michel Gondry imzalı yapımı Erman Ata Uncu inceliyor.
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