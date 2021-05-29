Altyazı’nın 20. yıl özel sayısı çıktı!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Altyazı Sinema Dergisi yirminci yaşı dolayısıyla basılı olarak yayımladığı “200 Film: Sinema Tarihinde Devri Âlem” başlıklı özel sayısında 126 yıllık sinema tarihine güncel ve kapsamlı bir bakış atıyor. Editörlüğünü Berke Göl ve Gözde Onaran’ın üstlendiği, MUBI Türkiye işbirliğiyle hazırlanan 256 sayfalık bu özel sayıya 42 yazar katkıda bulundu.

200 Film: Sinema Tarihinde Devri Âlem, sinemanın başlangıcından günümüze, 56 ülkeden, farklı türlerden ve çeşitli akımlardan seçilmiş tam 200 filmi alternatif bir bakışla ele alıyor. Özel sayıyı bayilerden, kitapçılardan ve www.altyazi.net/dukkan üzerinden satın almak mümkün.