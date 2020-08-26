Amaçları başka Türkiye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ülke genelinde yasaklanmasına tepkiler sürüyor.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda cüppeleriyle kutlayacak. 100’e yakın avukatın katılacağı kutlamada Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Bu ülkede ‘Ankara’nın bağları' eşliğinde düğün salonlarında oyunlar oynanıyor. Kafeler açık. Her alanda insanlar rahat hareket ediyorlar. AVM’ler açık. Bunlar varken pandemi söz konusu değildi. Cumhuriyet değerlerini, ülkenin kuruluşuna, kurtuluşuna yönelik bir etkinlik söz konusu olunca pandemi hatırlarına geliyor. Burada unutturma çabası olduğunu fark ediyoruz. Başka bir Türkiye yaratma düşüncesi olduğunu görüyoruz. 30 Ağustos veya benzeri günlerin kutlanması konusunda getirilen yasaklara her zaman karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Baro olarak 30 Ağustos’u kutlayacağız” dedi.
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