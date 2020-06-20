Amasya Baro Başkanı Derindere: ‘Beka sorunu ortaya çıkar’
Amasya Baro Başkanı Av. A. Melik Derindere ve Yönetim Kurulu üyeleri, avukat meslektaşları “Savunma Yürüyüşü” eylemine Amasya Adliyesi önünden başladı.
Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere, “Yasa teklifiyle getirilmek istenen çoklu barodur. Bu barolar üzerinden yargının siyasallaşması anlamına gelmektedir. Yargı siyasallaşırsa, yargıya çok az olan güven ortadan kalkacaktır.
Bunu kabul etmek, barolar üzerinden böyle bir projenin gerçekleştirilmesini istemek, bunu kabul etmek mümkün değildir. Bağımsız baro olmadıktan sonra bağımsız yargı olamaz.
Bağımsız yargının olmadığı yerde Türkiye’nin beka sorunu başlar. Biz sadece meslektaşlarımız için değil, tüm vatandaşlarımız için yürüyoruz” dedi.
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