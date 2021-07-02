Amasya'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
Amasya’nın Suluova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çatışma çıktı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar biri polis memuru 2 kişiyi yaraladı.
Olay, Suluova ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.İ. isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen İ.Ö.’ye pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar İ.Ö. ve bir sivil polis memuruna isabet etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İ.Ö. ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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