Amatörlerin 'isyanı' büyük!

02 Ekim 2020 Cuma, 13:25

Mart ayında koronavirüs tedbirleri gereği ara verilen ve hala başlatılmayan Bölgesel Amatör Lig futbolcuları isyan ediyor. Federasyon Eylül ayında açıklayacağını bildirdiği kararı Ekim ayına erteledi. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Asım Özdemir “Sporcu sağlığı her şeyden önemli” ifadelerini kullandı. Amatör futbolcular ise halı sahaların, futbol okullarının ve diğer onca sektörün açık olmasına rağmen amatör liglerin başlamamasına tepki gösteriyorlar.



Kütahya Yeşilayspor futbolcularından Selim Açıkbaş Cumhuriyet’e konuştu.

SÜRECİ YÖNETEMEDİLER

“Dışarıya baktığınız zaman halı sahalar açık; yaşlısı, genci hep beraber oynuyorlar. Futbol okulları da faaliyetlerine devam ediyor. Ama nedense bu işten para kazanan amatör futbolcular işlerini yapamıyorlar. Her taraf açık ama maçlar oynanmıyor bana çok saçma geliyor. Federasyon bu süreci iyi yönetemedi sınıfta kaldı.”

KİMSENİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

“5 aydır lig oynamıyoruz biz. Benim gibi ek işi olan arkadaşlar bir şekilde atlattı bu süreci ama diğerleri ne yapacak? Borca girdi ve birikmişini yedi. Ama tabi hazıra dağ dayanmaz. Artık sona geldi isyan edecek noktaya geldi. İnsanlar sosyal medyada ‘Amatör de başlamasın çok riskli’ tarzı yorumlar yapıyorlar ama bu işin içerisini bilseler utanırlar. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı.”

FEDARASYON BİZE HİÇ DESTEK OLMADI

“Biz bu süreçte bırakın desteği federasyondan bilgi dahi alamadık. ‘Ne zaman açılacak, hangi yaş grupları açılacak?’ bütün bu sorular belirsizliğini korudu. Bu belirsizlik yüzünden ne futbolcular ne de kulüpler önlerini göremedi. Bize destek olmalarını beklerdik.”

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Asım Özdemir Cumhuriyet’e konuştu.

PANDEMİ ŞARTLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

“Bu basit bir futbol okulu organizasyonu değil turnuva da değil sorumluluk direkt TFF’de. Biz her kararımızı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile ortak veriyoruz. Biz devlete sormadan hiçbir şey yapmayız. Pandemi hafifliyor Ekim’de biraz daha hafifleyecektir en azından tek devreli( deplasmansız tek maç) lig oynatma fikrimiz var. A takım düzeyinde tüm amatörleri oynatmayı düşünüyoruz bu da sadece İstanbul’da 600 takım demek. Bilim Kurulu’ndan onay almadan oynatma şansımız yok. Ekim ayında bir kitapçık yayınlayarak tarihi vereceğiz. Tahmin ediyorum Ocak ayından sonra da dünyada ve ülkemizde bir rahatlama olacaktır.”

ALT YAŞ GRUPLARINDA LİG İMKANSIZ

“Alt yaş gruplarında bu tesislerde lig oynatmamız imkansız. Ancak birbirine yakın kulüpler arasında birbirine yakın yaş grupları birleştirilerek yerel turnuvalar düzenlenebilir.”

İstanbul’da birçok amatör kulüp çalıştıran 67 yaşındaki tecrübeli antrenör Metin Cafri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalarda “Amatör futbolcuların istekleri haklı bir istek değil” ifadelerini kullandı.

AMATÖR DEMEK ZEVK İÇİN YAPILAN SPOR DEMEK

“Amatör demek parasız zevk için, keyif için bir maddi beklenti olmadan asıl işinin dışında uğraştığın spor branşı demek. Eskiden reklam aldığı ve bu nedenle amatörlüğü ihlal ettiği için olimpiyat madalyaları ellerinden alınan amatör sporcular vardı. Federasyona gelip bahçede yatanların amacı spor yapmak değil. ‘Evimize ekmek götüremiyoruz, işimizi yapamıyoruz ligleri açın’ isteği hiç haklı bir istek değil. Bu tür istekler sağlığın önüne geçmemeli. Federasyon sağlığı korumak için doğru kararlar veriyor. Bugüne kadar federasyon hiçbir zaman maçların oynanmasını engellemedi. Bu federasyon niye var? Ligi düzgün oynatmak, organize etmek için var. Profesyonel futbolun bile seyircisiz oynanmak durumunda kaldığı bir ortamda amatöre nasıl hakim olunacak? Maskesiz gelen iki üç kişiye nasıl hakim olunacak? Kavga çıkınca polisin gelmediği maçlar var, biliyoruz. O nedenle amatörü kontrol etmek hiç kolay bir iş değil.”

İNSİYATİF BİLİM KURULU VE SAĞLIK BAKANLIĞINDA

“Federasyon bu kararları tek başına almıyor. Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket ediyor. Hiçbir sağlık kuruluşu ligleri oynatın diyor mu? Türk Tabipler Birliği o kadar eleştiri yapıyor Sağlık Bakanlığı’na yapılan eleştirilerin hangisinde “Amatörü oynatın” deniliyor? Bir izanı yok çünkü. Futbol okullarının serbestçe çalışmasına dair de resmi bir yazı yok. Herkes yapıyor ama yarın bir şey olsa herkesin başı ağrıyacak.”

Selimiyespor, Kartal Belediyespor ve Şile Yıldızspor gibi takımların formasını giyinen 32 yaşındaki tecrübeli amatör futbolcu Aykut Taşkınfırat Cumhuriyet’e konuştu.

ARTIK BİR KARAR VERİLSİN

“Ben bu süreçte birçok kulüple görüştüm anlaştıklarım da oldu ama bu belirsizlik ortamı nedeniyle hiçbir şeyi netleştiremedik. Artık bir karar verilsin. Federasyon hariç bütün amatör camia oynatılmasını talep ediyor. Bana göre bu federasyon zaten amatörü perişan eden federasyon. Bir defa biz 8 aydır yatıyoruz. Bunun hiçbir mantığı olabilir mi? Geçtiğimiz hafta ilk defa halı sahaya gittim kendimi denemek için ayaklarım tutmadı. İşin antrenman ve sporcu tarafını hiç düşünmüyorlar. Bana sorarsanız federasyon Ekim’de de hiçbir karar almayacak. Umudum yok, yine geçiştirecekler. Ekim’de açıklansa bile futbolcunun en az 45 gün hazırlık süreci olacak. Kasım’da bir de federasyon seçiminden dolayı ertelerler. ‘Bugün git yarın gel’ mantığı ile çalışıyorlar çünkü. Ayrıca Spor Toto bölgesel amatör lige sponsor değil mi, bu organizasyonu sağlayacak parası yok mu federasyonun?”

LİGLER YOKKEN FEDERASYON İŞİNE DEVAM EDİYOR SEN DE BIRAK O ZAMAN

“7-8 aydır lig oynanmıyor. Amatör oynanmıyor ama amatörü temsil eden federasyon görevine devam edip maaşını alıyor. Mantıklı mı bu? Sen de alma o zaman, sen de bırak! Amatörler bitik durumda evde oturmaktan psikolojim bozuldu artık. İşe mi girsem futbolu mu bıraksam ne yapsam diye düşünmekten psikolojimi bozdum.”



