Amazon 75 bin yeni personel alacak

Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını açıkladı. E-ticaret firması işe alımları depo ve teslimat alanında gerçekleştirecek.

ANKA
14 Mayıs 2021 Cuma, 10:55
Amazon 75 bin yeni personel alacak
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ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu. Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği açıkladı. ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında personel alımının yapılacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak yeni tip Covid-19 aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.


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