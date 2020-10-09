Amazon, elektrikli aracını tanıttı
Elektrikli bir kamyonet olan model, Amazon için elektrikli otomobil üreticisi Rivian tarafından geliştirildi.
ABD merkezli e-ticaret platfromu Amazon elektrikli aracını tanıttı.
Elektrikli minibüs modellerini kargo hizmetinde kullanacak olan şirket, Şubat ayında elektrikli araç üreticisi Rivian‘dan özel olarak araç siparişi yaptığını duyurmuştu.
The Verge’de yer alan habere göre, Amazon 2022‘ye kadar yollarda 10 bin, 2030‘a kadar ise 100 bin adet elektrikli araç kullanmayı hedefliyor.
2019 yılında her 5 siparişten 1’ini kendi teslim eden şirket 2020’de kendi paketlerinin yüzde 50‘sini teslim etmeye başladı.
Şirket en sondaki hedefinin ise 2040 yılına gelindiğinde karbon nötr olmak olduğunu belirtti.
İşte Amazon'un yeni elektrikli aracı...
Introducing Amazon’s first custom electric delivery vehicle. ?? Designed and built in partnership with @Rivian. #ClimatePledge— Amazon (@amazon) October 8, 2020
Learn more about the future of zero emissions delivery: https://t.co/2bI60HXmw4 pic.twitter.com/oSR0xYBJWP
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