Amberin Zaman annesinin cenazesine katılamadı
Gazeteci Amberin Zaman, annesi Vasfiye Kalmuk’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Annesinin Türkiye'deki cenazesine katılamayan Zaman, "Anneme sarılmak istiyordum. Koklamak istiyordum. Uğurlamak istiyordum" diye yazdı.
Vefat haberini sosyal medyada duyuran gazeteci Amberin Zaman, “Annemi kaybettim birkaç saat önce. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Benim mağduriyetim bir hiç, yaşanan onca acı ve zulüm karşılığında. Allah Büyük. Sizler ise zavallısınız. Zavallı. Allah ıslah etsin sizleri” ifadelerini paylaştı.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki cenazeye katılamayan Zaman, sitem dolu mesajlar paylaşarak, "Sürekli Allahı ağzına alıp sürekli büyük günahlar işleyen sizler, bir gün vicdanınızla baş başa kalacaksınız. Kaldıysa vicdan tabi. Allah sizleri ıslah etsin. Yaşattığınız zulümler, kararttığınız hayatlar, Allah sizleri affetsin. Kulların affetmesi çok zor. Ben etmiyorum" dedi.
Üzüntüsünü dile getiren Zaman, “Anneme sarılmak istiyordum. Koklamak istiyordum. Uğurlamak istiyordum” diye yazdı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- Arınç'ın sözleri ortakları gerdi: 'Cumhur' karıştı
- Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye sert sözler
- Obama yeni kitabında Erdoğan'dan bahsetti
Video Haberler
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
- AKP'li ismin iddiasını çürüten görüntüler!
- Sahibi tarafından terk edildi! Bakanlık devrede
- Mahalleli ve motosikletli kuryeler tarafından dövüldü
- Turist çifte polisten ceza
- Görünmez kaza kameralara yansıdı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- Arınç'ın sözleri ortakları gerdi: 'Cumhur' karıştı
- Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye sert sözler
- Obama yeni kitabında Erdoğan'dan bahsetti