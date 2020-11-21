Amberin Zaman annesinin cenazesine katılamadı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:10

Vefat haberini sosyal medyada duyuran gazeteci Amberin Zaman, “Annemi kaybettim birkaç saat önce. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Benim mağduriyetim bir hiç, yaşanan onca acı ve zulüm karşılığında. Allah Büyük. Sizler ise zavallısınız. Zavallı. Allah ıslah etsin sizleri” ifadelerini paylaştı.

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki cenazeye katılamayan Zaman, sitem dolu mesajlar paylaşarak, "Sürekli Allahı ağzına alıp sürekli büyük günahlar işleyen sizler, bir gün vicdanınızla baş başa kalacaksınız. Kaldıysa vicdan tabi. Allah sizleri ıslah etsin. Yaşattığınız zulümler, kararttığınız hayatlar, Allah sizleri affetsin. Kulların affetmesi çok zor. Ben etmiyorum" dedi.

Üzüntüsünü dile getiren Zaman, “Anneme sarılmak istiyordum. Koklamak istiyordum. Uğurlamak istiyordum” diye yazdı.