Ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü öldü, 2'si sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin İşbilir Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hasta taşıyan Ufuk Karataşlı yönetimindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans ile E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla en yakın hastanelere götürülen yaralılardan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan kazayla ilgili paylaşım yaptı. Koca, paylaşımda şöyle dedi:
"Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın."
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