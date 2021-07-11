Ameliyat geçiren Papa Francis, hastane balkonundan pazar duasını yaptı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından ilk kez kendisini dış dünyaya göstererek, hastane balkonundan pazar duasını yaptı.
Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren ruhani lider, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi.
Papa Francis, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti.
Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim" dedi.
Papa'yı, hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi.
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