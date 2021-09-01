Amerika açıkta üçüncü gün sonuçları
Tenis dünyasının en önemli dört turnuvasından birisi olan Amerika Açık'ta üçüncü gün maçları oynandı.
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Daniil Medvedev ve Andrey Rublev, tek kadınlarda Naomi Osaka, Elina Svitolina, Garbine Muguruza ve Simona Halep, üçüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya klasmanında 57. sırada yer alan Alman Dominik Koepfer ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 48 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen Medvedev, üçüncü tur biletini aldı.
5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 75 numarası İspanyol Pedro Martinez'i 7-6, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yendi.
Dünya klasmanında 117. sırada yer alan Botic van de Zandschulp, günün sürpriz sonucuna imza attı. Hollandalı tenisçi, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u 3-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.
2 KEZ ŞAMPİYON OYNAMADAN ÜÇÜNCÜ TURDA
Geçen yılın ve 2018'in tek kadınlar şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, Sırp rakibi Olga Danilovic'in sağlık sorunları nedeniyle çekilmesiyle adını üçüncü tura yazdırdı.
5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, İspanyol Rebeka Masarova'yı 6-2 ve 7-5, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da Alman Andrea Petkovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Slovak Kristina Kucova'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
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