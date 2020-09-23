Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in şüpheli ölümüne ilişkin detayları otopsi raporu ortaya çıkaracak

23 Eylül 2020 Çarşamba, 13:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:



Olay dün saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi.

İddialara göre Amerikalı gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek 9 gün kaldıkları Samsun’dan kiraladıkları araç ve iki şoför ile birlikte İstanbul’a geldi.

Rossie İndira Vltchek, uyuyan eşini uyandırmak istedi ancak Andre Vltchek uyanmadı. Bunun üzerine eşi ve araçtaki şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gazeteci Vltchek’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gazetecinin eşi ile iki şoförün ifadesi alındı. Rossie İndira Vltchek’in olaya ilişkin alınan ifadesinde gazeteci Vltchek’in şeker hastalığının olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Rossie İndira Vltchek’e yurtdışına çıkış yönünde herhangi bir yasak konulmadı. Gazeteci Vltchek’in ölümüne ilişkin otopsi raporu bekleniyor.











