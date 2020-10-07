Amerikalı müzisyen Johnny Nash yaşamını yitirdi

Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi.

AA
07 Ekim 2020 Çarşamba, 14:25
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Görsel: BBC

BBC'deki habere göre, "I Can See Clearly Now" adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti.

Nash'in oğlu, babasının Houston’daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu.

Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.


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