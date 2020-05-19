Amerikalı oyuncu John Patrick Mahon öldü

19 Mayıs 2020 Salı, 11:54

Oyuncu, yönetmen ve senarist John Patrick Mahon Los Angeles’daki evinde doğal sebepler sonucu hayata veda etti. Mahon 82 yaşındaydı.

“LA Confidential” ("Los Angeles Sırları"), “Zodiac” gibi filmlerde oynayan ve bir karakter aktörü olarak tanınan Mahon 1970’li yıllarda sinemaya “The Exorcist” (“Şeytan”) adlı filmle başladı.

“Kojak”, “Hill Street Blues”, “X-Files”, “Frasier” ve “Studio 60 on the Sunset Strip” gibi birçok TV dizisinde de oynayan ve çoğunlukla polis rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu “One False Move”, “Armageddon” gibi filmlerde de boy gösterdi.



Tiyatro sahnesine de çıkan oyuncu Al Pacino ile birlikte “Richard III.” adlı oyunda rol almış; 1971 yılında oynadığı “Nobody Hears a Broken Drum” adlı oyunla New York Tiyatro Eleştirmenleri tarafından yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti.



