Amerikalı sinemacı Joel Schumacher hayata veda etti

22 Haziran 2020 Pazartesi, 21:48

Kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başlayan ancak ilk senaryosunu 1976’da yazdıktan sonra yönetmenliğe yönelen Joel Schumacher ilk filmi “The Incredible Shrinking Woman’ı 1981’de çekti.

Schumacher’i 80’li yılların anaakım Hollywood’unda aranan bir yönetmen haline getiren film başrollerini Demi Moore, Rob Lowe, Judd nelson gibi genç yıldızların rol aldığı “St. Elmo’s Fire” oldu.

"Lost Boys"

Ardından yine genç oyuncuların rol aldığı vampir filmi “Lost Boys” ile bir kez daha hit bir filme imza atan Joel Schumacher 1990’lı yıllarda da film üzerine çekecekti. Bu dönemden akılda kalan bir diğer filmi de hızla kült statüsüne ulaşan “Flatliners” oldu.

"A Time To Kill"

Dönemin en çok satan yazarlarından John Grisham’ın “The Client” (“Müşteri”) ve “A Time To Kill” (“Öldürme Zamanı”) adlı romanlarını sinemaya uyarlayan Schumacher o yıllarda gişenin hakimi olarak da tanınmaya başladı.





"Falling Down"

Cannes Film Festivali’nde gösterilen ve Michael Douglas’ın önüne geleni vurmaya başlayan bir adamı canlandırdığı “Falling Down” (“Sonun Başlangıcı”) 90’lı yıllarda çok ses getiren bir başka Schumacher filmiydi.

"Batman & Robin"

“Batman” serisinin Tim Burton’dan sonraki yönetmeni olarak “Batman Forever” ve “Batman & Robin” adlı filmleri de çeken sinemacı bu iki filmle çok parlak eleştiriler almadı ama filmler dünyada çok izlendiği için yine de yapımcıların yüzünü güldürdü.

Andrew Lloyd Webber’in ünlü müzikali “Phantom of the Opera”nın sinema uyarlamasını yapan Schumacher bir kez daha eleştirmenlerin gazabına uğrasa da film üç dalda Oscar’a aday oldu.



Joel Schumacher, 2002 tarihli filmi "Phone Booth"da oynayan Colin Farrell ile birlikte.

20’den fazla sinema filmine imza atan Joel Schumacher beyazperde için en son 2011’de Nicole Kidman ve Nicolas Cage’in başrollerini üstlendiği “Trespass” (“Yakın Tehlike”) adlı filmi çekmiş, Netflix dizisi “House of cards”ın da birkaç bölümünü yönetmişti.

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Schumacher New York’ta hayata veda etti.





