Amerikan Film Enstitüsü seçti: 2020’nin en iyi 10 film ve dizisi
Amerikan Film Enstitüsü (AFI), 2020’nin en iyi 10 film ve dizisini belirlediği listeleri yayımladı. Film listesinde, "Nomadland" ve "Da 5 Bloods" gibi yılın en iyileri listelerinde sıkça karşımıza çıkan yapımlar yer aldı. Dizi listesinde ise "Bridgerton" ve "Better Call Saul" gibi yapımlar bulunuyor.
Her yıl aralık ayında en iyilere yer verdiği listeleri yayımlayarak Oscar ödülleri için ipuçları veren Amerikan Film Enstitüsü, 2020'nin en iyi filmleri ve dizilerinin yer aldığı listelerini yayımladı.
Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle bir ay geç yayımlanan listenin en 10 filminin içinde, geçen yıl ağustos ayında 43 yaşındayken kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Chadwick Boseman'ın son işlerinden olan, yönetmenliğini Spike Lee'nin üstlendiği "Da 5 Bloods"; David Fincher'ın yönettiği, "Citizen Kane"in senaristlerinden Herman Mankiewicz'in hayatını anlatan "Mank"; başrolünde "The Walking Dead" ve "Burning" gibi yapımlarla adından söz ettiren Steven Yeun’un yer aldığı "Minari"; Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Toronto Film Festivali'nde ise Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi olan, Chloé Zhao’nun yönettiği "Nomadland"; Pixar’ın animasyon filmi "Soul"; başrolünde Riz Ahmed'in yer aldığı ve yılın en iyi filmleri listelerinde sıkça karşımıza çıkan "Sound of Metal" gibi yapımlar yer alıyor.
Dizi listesinde ise "Breaking Bad"in spin-off dizisi "Better Call Saul"; Netflix'in yayımlandığı günden bu yana en çok izlenenleri arasında yer alan "Bridgerton"; "Star Wars" evreninde geçen ilk live-action dizi olan "The Mandalorian"; Anya Taylor-Joy’un başrolünde yer aldığı, yine Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan "The Queen’s Gambit" gibi yapımlar bulunuyor.
EN İYİ 10 FİLM
- Da 5 Bloods
- Judas and the Black Messiah
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- Minari
- Nomadland
- One Night in Miami
- Soul
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
EN İYİ 10 DİZİ
- Better Call Saul
- Bridgerton
- The Crown
- The Good Lord Bird
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Mrs. America
- The Queen’s Gambit
- Ted Lasso
- Unorthodox
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