Amerikan futbolunda koronavirüs paniği

Amerika Birinci Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcuda korona virüs tespit edildi.

İHA
29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:40
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Amerika Birinci Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Amerika 1. Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. MLS’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, test çalışmalarının başladığı 4 Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucunda 18 oyuncu ve 6 takım personelinde korona virüse rastlandığı belirtildi. Gerçekleşen salgın nedeniyle mart ayında ara verilen MLS’de ligler 8 Temmuz’da başlayacak.


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